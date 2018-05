I campioni del Grande Fratello dei motori stanno per realizzare il loro sogno. Andrea Nori, 22 anni di Bassano del Grappa e Sofia Peruzzi, 22 anni di Montecchio Maggiore vincitori assoluti della quinta edizione del Rally Italia Talent 2018 targato Aci parteciperanno con il numero 92 alla gara premio con la Abarth 500 R3T ufficiale che si svolgerà dal 7 al 10 giugno con base ad Alghero.

I 2 giovani vincitori avranno come tutor durante tutto lo svolgimento della gara 2 grandi Campioni, Giandomenico Basso e Gigi Pirollo. Strategica la partnership con l’Automobile Club d’Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all’Educazione per la Sicurezza Stradale. Scopri il Rally che c’è in te.

Questo è in due parole Rally Italia Talent, un format sportivo, dove conta solo ed esclusivamente l’attitudine alla guida sportiva, pensato per offrire a tutti, anche a chi non ha mai corso, l’opportunità di realizzare un sogno: partecipare almeno una volta da pilota o da navigatore ufficiale a un rally a costo zero. L’obiettivo è individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell’automobilismo sportivo, per poi accompagnarli nel loro percorso di crescita perché il “sogno” per essere davvero realizzato completamente, dopo il premio iniziale, deve prevedere anche l’opportunità di proseguire con un programma di buon livello in Italia, ma anche e soprattutto all’estero, perché solo così si darà la possibilità a chi merita di dimostrare il proprio talento.

L’unico requisito richiesto per la partecipazione era di avere compiuto 16 anni, con o senza esperienza di gare e naturalmente con classifiche separate Da fine aprile è attivo il form online d’iscrizione per l’edizione 2019 in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it.

Commenti

comments