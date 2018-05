Ancora un morto sulle strade sarde, ancora un motociclista che ha perso la vita questo pomeriggio, dopo l’incidente identico di stamani sulla Ss 130. Intorno alle 15 è morto Luca Piu, 44enne di Quartucciu (Ca), che a bordo della sua Honda Cbr 600 percorreva la Statale 389 in territorio di Sant’Andrea Frius (Ca) per un’escursione in compagnia di un amico a bordo di un’altra moto.

Intorno al km 39 Piu ha perso il controllo della potente moto ed è andato ad impattare sul guardrail, morendo sul colpo per la frattura della base del cranio. Un motociclista suo amico ha fatto subito scattare l’allarme.

Immediati, ma purtroppo inutili i soccorsi del 118 di Senorbì. Sul posto per i rilievi i carabinieri della Stazione di Sant’Andrea Frius. Caso ha voluto che i due centauri morti oggi fossero alla guida di una moto della stessa marca.

