Due le date possibili per la prossima assemblea regionale del Pd: il 4 o l’11 giugno, sempre di lunedì. Lo ha comunicato la presidente Lalla Pulga al termine di quella odierna che si è tenuta nella sala convegni “Nuraghe Losa” sulla statale 131, all’altezza di Abbasanta.

La convocazione era fissata per le 10 ma i lavori sono partiti intorno alle 12.30: due ore e mezzo durante le quali le tre aree del partito hanno lavorato per cercare una sintesi che, però, non hanno trovato. Il nodo da sciogliere riguarda l’opportunità o meno di far partire la fase congressuale.

Il segretario Giuseppe Luigi Cucca ha ribadito di essere disposto a dimissioni immediate, ma solo quando sarà stato individuato un nome che possa traghettare il Pd sino alle prossime regionali del 2019. Più o meno dello stesso avviso la corrente dei popolari riformisti, mentre i soriani insistono per le dimissioni immediate di Cucca e per il congresso subito. Per una soluzione bisognerà attendere la prossima convocazione dell’assemblea.

