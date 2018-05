Due passeggeri di un bus contusi, un ragazzino ferito, un’auto danneggiata e un giovane in sella a uno scooter in fuga. È il bilancio del rocambolesco incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in viale Marconi a Cagliari. Due giovani in sella a uno scooter hanno tamponato un’auto all’altezza di via Galvani.

Il conducente di un bus del Ctm per evitare di travolgerli ha sterzato e frenato bruscamente e due passeggeri sono rimasti lievemente contusi. Il giovane alla guida dello scooter ha abbandonato il passeggero, un minorenne rimasto ferito nel tamponamento, ed è fuggito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e il 118. I feriti sono stati medicati, le loro condizioni non sono gravi.

I vigili urbani adesso stanno cercando di rintracciare il giovane che guidava lo scooter. Un altro incidente stradale si è verificato poco dopo le 19 lungo la Statale 131 a Monastir. Un’automobilista è finito contro il guardrail ed è stato sbalzato all’esterno del veicolo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il guidatore in ospedale con codice giallo. Il traffico ha subito rallentamenti.

