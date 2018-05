“Ho chiesto a Giuseppe Luigi Cucca di intervenire e lui ha pronunciato il discorso migliore da quando è segretario, poi, rivolgendomi al presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, gli ho domandato come mai non avesse nulla da dire in un momento così drammatico per il Pd”. Renato Soru ripercorre quanto accaduto oggi nell’assemblea regionale nella sala conferenze “Losa” ad Abbasanta.

“Ho agito con grande sincerità – spiega l’ex segretario regionale – ci trovavamo in una situazione di nulla di fatto e ho voluto richiamare gli altri alla responsabilità perché non si può chiamare la gente in questa assise e poi non fare nulla, perché se l’assemblea si fosse chiusa prima che prendessi la parola, non sarebbe più venuto nessuno”. Al presidente del Consiglio regionale, in particolare, oggi Soru ha ricordato: “non sei solo il presidente dell’Assemblea sarda, sei anche un leader importante di questo partito, sono felice se intervieni e se parli al partito”.

Poi sul congresso: “Ritiriamo la mozione sul congresso, perché l’abbiamo chiesto in tutte le salse”, ha detto Soru. Ciò non toglie che sia necessario “un congresso di incontro, e non di scontro, dove prendiamo a martellate le vecchie appartenenze cristallizzate, un bel momento in cui saremo capaci di riposizionare questo Pd sardo nella scena politica”. Infine, rivolto a Cucca: “Hai la possibilità di fare in modo che questo avvenga”.

Commenti

comments