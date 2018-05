Incidente stradale sulla strada statale 131.

Il violento scontro, avvenuto all’altezza del comune di Monastir in direzione Oristano, ha coinvolto una Lancia Y.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, per soccorrere la conducente, affidata poi al 118, e mettere in sicurezza l’auto.

Sul posto anche la polizia stradale per per garantire la sicurezza della Statale e per effettuare i rilievi di legge.

