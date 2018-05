I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte, intorno alle 2, per spegnere l’incendio di un’auto in via Delle Ortensie e successivamente alle 2:40 in via Federico Fellini per delle fiamme a un furgone.

Le squadre, coordinate dalla Sala operativa del 115, sono tempestivamente intervenute per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area circostante, evitando anche che le fiamme si potessero propagare ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze.

Le cause dei roghi sono in fase di accertamento.

