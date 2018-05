Violenta aggressione questa mattina all’alba, nei pressi del Poetto.

Un gruppo di giovani si è reso responsabile di un’aggressione ai danni di un 21enne che, in via Lungo Saline intorno alle 5:30 di oggi, è stato malmenato dopo un’accesa discussione per futili motivi.

Il ragazzo è stato subito soccorso e ora si trova all’ospedale Santissima trinità con gravi fratture craniche e mandibolari, guaribili in 40 giorni.

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili.

Commenti

comments