Venerdì 25 Maggio all’FBI Club di Quartu Sant’Elena è stato presentato in anteprima il nuovo videoclip ufficiale delle Mymisses: Straight On My Way, title track dell’album omonimo uscito l’8 dicembre 2017.

“Il video – spiegano le componenti tutte al femminile delle Mymisses – vuole narrare gli ostacoli e le difficoltà che si incontrano durante la vita, ma se ci si guarda dentro si trova la forza di affrontarli, combatterli, e andare avanti, dritti per la propria strada”.

La clip, autoprodotta dalle Mymisses, è stata diretta da Stefania Cugia su soggetto di Giorgia Pillai, ed è interpretata da Rachele Montis con la partecipazione di Francesco Fanti, Daniele Scano e Marco Manca.

