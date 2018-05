Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto a Dorgali (NU) per l’intervento di recupero di un’escursionista in difficoltà, nella gola del Gorroppu.

La donna V.V., di 52 anni, era in escursione con amici e, a seguito di un improvviso malore, si è trovata impossibilitata a proseguire e rientrare alla propria macchina. I compagni, tra cui un medico, hanno prontamente contattato il 118 intorno alle 14 attivando i soccorsi.

“Cinque dei nostri tecnici – si legge in una nota diramata dal Soccorso alpino – del turno attivo ESA (Equipe di Soccorso Alpino) della Stazione di Nuoro, in collaborazione con il CN Vigili del Fuoco, raggiunta l’infortunata e prestato primo soccorso, hanno provveduto ad imbarellarla per procedere al trasporto tramite una portantina fuori dalla gola, in modo che l’elicottero Drago operasse il recupero senza difficoltà.

Il forte vento presente all’uscita della gola ha purtroppo impedito l’atterraggio dell’elicottero nelle immediate vicinanze, si è dovuto quindi trovare un luogo più idoneo e riparato dalle correnti a circa due km di distanza dal punto inizialmente stabilito, dove i soccorritori hanno portato l’infortunata, sempre scortata da un medico del 118 e dal medico presente con lei in escursione.

La donna è stata quindi trasportata presso il presidio medico più vicino per ulteriori accertamenti.

L’intervento si è concluso intorno alle 17.20.

Commenti

comments