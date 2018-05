Il caldo del fine settimana, derivante da un consolidamento dell’Alta Pressione nord africana, sta già tirando il fiato. La depressione iberica, la responsabile della rimonta anticiclonica, si è espansa verso il nord Africa e successivamente in direzione nordest, determinando la risalita di un sistema nuvoloso che oltre ad apportare appunto un incremento della nuvolosità sta traghettando anche qualche pioggia sparsa. Vista la presenza di polveri sahariane in atmosfera, non è certo pioggia pulita.

Tal scenario ci accompagnerà anche nei prossimi giorni, ovvero l’Alta Pressione proverà strenuamente a resistere ma da ovest-sudovest continueranno ad arrivare impulsi d’aria relativamente instabile che anche a metà settimana determineranno un aumento della nuvolosità con possibilità di qualche pioggia sparsa giovedì. Quindi, diciamo che per martedì ci aspettiamo più sole mentre da mercoledì ci sarà un progressivo aumento della nuvolosità.

A livello termico farà senz’altro meno caldo per via della copertura nuvolosa, ma perderà incisività anche la risalita d’aria calda dai quadranti meridionali. Insomma, l’Estate sta iniziando, ma fin da subito sta mostrando non poche difficoltà nell’affermarsi con convinzione.

