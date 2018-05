Durante la notte, intorno alle 03:00, i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato nigeriano 29enne per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione delle proprie generalità.

L’uomo infatti è stato individuato durante un ordinario servizio di perlustrazione operato dai militari in via Crispi mentre era intento a spingere uno scooter Yamaha Majesty 250 che aveva sottratto poco prima in via Sant’Ignazio da Laconi da sotto l’abitazione del legittimo proprietario.

Il pregiudicato, non appena invitato a fermarsi, si è dato subito alla fuga a piedi al termine della quale, in via Mameli, è stato immobilizzato dagli operatori delle forze dell’ordine e ammanettato dopo una violenta colluttazione durante la quale il nigeriano ha tentato ancora di scappare.

Una volta giunti in caserma, il ladro ha fornito false generalità ai militari, ma successivamente, a seguito dell’apposita procedura con il prelievo delle impronte digitali, è stato identificato. Nella sua disponibilità sono stati trovati e sottoposti a sequestro numerosi strumenti di effrazione utilizzati durante il furto. Arrestato, il 29enne è stato condotto immediatamente presso le camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del rito per direttissima.

