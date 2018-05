Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà Carlo Cottarelli alle 11.30. Lo si apprende da fonti del Quirinale.

Ieri Conte aveva rinunciato all’incarico, ponendo fine all’ipotesi di un governo giallo-verde, dopo il No di Mattarella a Savona ministro dell’Economia, per difendere l’Italia nell’euro. Salvini: ‘Mai pensato all’uscita dell’euro, intesa con M5s? Vedremo. Se Cav vota Cottarelli addio alleanza’. Di Maio: prima l’ impeachement e poi si torna alle urne. Lo spread apre in netto calo a 190 punti, netto rialzo per l’euro a 1,1719 dollari.

Intanto nuovo monito del presidente della Repubblica in occasione del 44/mo anniversario della strage di Piazza della Loggia. “Per sconfiggere chi intende seminare ancora intolleranza e paura, dobbiamo tenere alta la comune sensibilità democratica e restare fedeli ai principi che ispirano la nostra convivenza. E’ questo lo spirito che rende questa importante giornata di ricordo un momento di impegno dell’intera comunità nazionale”. “Ora – rileva Mattarella – la memoria dei fatti di Brescia, che si legano alla catena del terrore di quegli anni, sollecita tutti noi a rafforzare sempre più la nostra cultura democratica, a costruire insieme il bene comune, a trasmettere alle nuove generazioni i valori di una civiltà che rispetta la libertà e le differenze”, conclude il presidente della Repubblica.

Commenti

comments