Sale nell’isola la febbre per la 15/o Rally Italia Sardegna, edizione 2018, tappa italiana del World Rally Championship targato Fia. L’appuntamento realizzato da Aci Sport col sostegno finanziario dell’assessorato regionale del Turismo, il supporto organizzativo di Aci Sassari e la collaborazione di istituzioni, enti locali e partner privati, avrà ancora base ad Alghero, sede del quartier generale, del parco assistenza e della sala stampa.

L’evento motoristico si alternerà lungo i percorsi disegnati da Tiziano Siviero, già campione del mondo con Miki Biasion e oggi responsabile del tracciato di Rally Italia Sardegna. Si parte da Ittiri, nel Sassarese. Giovedì 7 giugno alle 18 l’Ittiri Arena Show ospiterà la prima prova superspeciale di Ris2018, che poi andrà avanti sino a domenica 10 giugno con venti prove speciali, oltre 300 chilometri cronometrati, cinque ore e mezza di diretta televisiva tra Rai e Sky.

Per consentire agli appassionati di seguire l’evento al top, quest’anno c’è la Boxing Gold Pass. Non solo: sarà possibile raggiungere in elicottero la postazione da cui gustarsi al meglio lo spettacolo.

