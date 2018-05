La Polizia ha restituito al nonnino 92enne di Mamoiada (Nu), vittima di un furto in abitazione, i suoi risparmi che gli erano stati rubati. L’uomo è stato accolto dai dirigenti dei Commissariati di Orgosolo e Ottana (Nu) che gli hanno restituito il denaro che la mattina dello scorso 15 maggio gli era stato rubato. Due ladri cagliaritani in trasferta infatti si erano introdotti nella sua abitazione, approfittando della sua temporanea assenza per delle compere.

Ma i due non avevano fatto i conti con la Polizia che ha interrotto la fuga dei due verso Cagliari. Infatti, dopo un breve inseguimento, i due sono stati intercettati dalla volante del Commissariato di di Ottana, mentre si accingevano a lasciare la provincia a bordo di un auto a noleggio, tentando di raggiungere impuniti il capoluogo.

All’atto della consegna del denaro, 5.500 euro frutto dei suoi ultimi risparmi, l’arzillo pensionato ha espresso la sua gratitudine per l’operato della Polizia e, nel contempo, ha rassicurato che non avrebbe più tenuto denaro in casa e che si sarebbe recato immediatamente in banca per il deposito. Ed è questo l’invito che la Questura di Nuoro rivolge a tutte le persone anziane, sovente obiettivo di delinquenti spregiudicati, pronti ad approfittare dell’abbassamento del livello delle loro difese per conseguire illeciti profitti.

Commenti

comments