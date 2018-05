Young Signorino è il fenomeno musicale del momento, diciannove anni, di Cesena, un figlio e soprattutto milioni di visualizzazioni su youtube.

Doveva esibirsi in un concerto per la prima volta sabato scorso e invece ha dato buca, un passato in una clinica psichiatrica, Young Signorino piace ai ragazzi e i suoi video macinano visualizzazioni.

“Mmh ha ha ha” è il brano musicale che lo ha reso famoso: una canzone “orrenda”, con ritmi e parole ripetitive, ma che ormai è entrata nella testa di milioni di giovani al punto che anche artisti del calibro di Dolcenera e Ira Green hanno fatto la loro versione del brano “Mmh ha ha ha”.

