“Gli italiani devono sapere che a Torino il 7/10 giugno ci saranno i poteri “super forti” per decidere alle nostre spalle il futuro dei nostri figli e nipoti.

Questo non può essere consentito, la legge italiana, infatti, prevede, in attuazione dell’articolo 18 della Costituzione (Legge Anselmi), il reato di associazione segreta, vietando anche la partecipazione a simili riunioni, e, non a caso, come avviene per la Trilateral, ai meeting Bilderberg non vengono mai invitati i giornalisti né ammessi ospiti “indiscreti”.

Poche persone pretendono di decidere, con ideologie condannate dalla storia, del nostro futuro: non lo permetteremo!

E promettiamo che la prossima riunione segreta del gruppo Bilderberg non sarà una passeggiata per gli “illustri” congiurati partecipanti: saremo lì e ci faremo sentire, è giunto il momento che gli italiani, una volta per tutte, caccino via i massoni e chi trama per rovinargli la vita e mortificare ogni loro speranza”.

Forza Nuova

Commenti

comments