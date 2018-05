“La vicenda del governo dimostra chi comanda per davvero in Italia. L’Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la Nato sono in grado di determinare la scelta dei ministri e non solo.

Lo sappiamo bene noi comunisti, così come lo sapevano Di Maio e Salvini. Più abile quest’ultimo nel divincolarsi dal mortale abbraccio in un governo che avrebbe fatto peggio di quello del traditore Tsipras.

Adesso bisogna continuare con coerenza la battaglia contro i monopoli della globalizzazione capitalistica ed evitare di portare le logore e confuse bandiere di un proletariato disarmato da una sinistra (che ha strizzato l’occhio alle banche) in braccio al rigore dei servi della UE o alle armate di Di Maio e Salvini. L’unica Rivoluzione è quella Comunista”.

Marco Rizzo – Segretario Partito Comunista

