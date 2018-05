C’è una seconda persona fermata dalla Polizia stradale dopo l’omicidio di Nicola Della Morte, il calciatore dilettante di 23 anni ucciso questa notte con una coltellata a Ottava, borgata di Sassari.

Si tratta del giovane che si trovava in auto con il presunto omicida, Daniele Ventriglia, quando gli agenti, impegnati nella ricerca dell’assassino, hanno bloccato la macchina, ritenuta sospetta, nei pressi della chiesa. Ventriglia è sceso di sua iniziativa e si è consegnato spontaneamente confessando subito di essere lui l’autore della coltellata mortale inferta al calciatore.

Il presunto omicida è tuttora trattenuto nella camera di sicurezza della Questura di Sassari, sotto interrogatorio da parte degli inquirenti. Trattenuto in Questura anche l’amico che era alla guida dell’auto e che ora dovrà spiegare la sua posizione, in particolare perchè era in compagnia di ricercato per omicidio.

Commenti

comments