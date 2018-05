Senza particolarmente brillare la nuova Italia del ct Mancini supera la modesta Arabia Saudita a San gallo, in Svizzera, in una amichevole ma subisce anche un gol. Bastano 20 minuti a Balotelli per tornare al gol in Nazionale dopo quattro anni con un tiro da fuori aerea.

Nel secondo tempo il centravanti è sostituito da Belotti che va in gol da azione di calcio d’angolo. Poi i sauditi accorciano le distanze in contropiede e rischiano di segnare ancora ma Donnarumma salva.

