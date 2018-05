Pd in piazza l’1 giugno con due grandi manifestazioni a Roma e Milano. Il Partito democratico sarà in questi giorni in tutto il Paese per una mobilitazione in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione.

“Il Partito Democratico si mobilita a difesa della Costituzione, del Presidente della Repubblica e delle Istituzioni – sottolinea Maurizio Martina, segretario reggente del Pd – e lo fa promuovendo in particolare domani in tante piazze italiane iniziative aperte a tutte le realtà democratiche, presidi e manifestazioni. Venerdì 1 giugno sarà la volta di due grandi manifestazioni a Roma e a Milano”.

“Già in queste ore in diversi centri, tra cui Torino, tanti cittadini stanno manifestando la loro indignazione per ciò che Lega e Cinque Stelle hanno fatto e stanno facendo. Per la loro pericolosa propaganda ai danni degli italiani. Per avere mentito sui reali obiettivi della loro iniziativa in questi ultimi 84 giorni. Per avere messo a rischio un Paese intero. Perché cittadini, famiglie, imprese e lavoratori non si difendono scassando la democrazia italiana”.

“Perché l’Euro e l’Europa sono il nostro vero scudo, la nostra reale sovranità. Andremo in piazza con la Costituzione in mano. Perché nessuno può pensare che ci sia futuro senza il rispetto della nostra Carta fondamentale”, conclude l’esponente dem.

Fonte Adnkronos.it

Commenti

comments