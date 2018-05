A pochi metri di distanza, davanti alla sede della prefettura, il Pd esprimerà la solidarietà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

E, alla stessa ora, sempre alle 19, dalla facciata del Bastione di Santa Croce a Cagliari, Fratelli d’Italia lancerà la protesta contro le decisioni del Capo dello Stato. “Il presidente Mattarella ha detto no ad un mandato al Centrodestra (37% alle elezioni politiche), perché sarebbe stato un Governo di minoranza – spiega Fdi – pone il veto su Paolo Savona come ministro dell’Economia, a suo dire anti europeo, con un Governo Lega-M5S e una maggioranza parlamentare, e incarica Cottarelli per un governo di minoranza senza alcuna fiducia ed alcuna legittimazione popolare. Tutto questo oggi ha generato lo spread a 320 e la Borse a meno 3%”. L’iniziativa in programma oggi a Cagliari, annuncia Fratelli d’Italia, sarà ripetuta nei diversi comuni della Sardegna.

