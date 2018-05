Ha tormentato per più di un anno i vicini di casa, in particolare tre inquilini della sua palazzina, svegliandoli in piena notte, lanciando contro di loro bicchieri, rifiuti e liquidi non ben definiti. Una donna di 43 anni è stata arrestata dai carabinieri della Stazione di Pirri per stalking e danneggiamento.

Il provvedimento, ai domiciliari in ospedale, è stato firmato dal Gip del Tribunale di Cagliari a seguito di una dettagliata relazione presentata in Procura dai militari, più volte intervenuti su chiamata degli inquilini vittime nella palazzina chiamati dagli inquilini vittime delle persecuzioni.

Prima piccoli dispetti poi degenerati e culminati a febbraio dello scorso anno con le prime querele. La donna, affetta da problemi psichici, svegliava in piena notte i vicini con rumori molesti, quando li incrociava per strada lanciava contro di loro rifiuti e altri oggetti. In una occasione, mentre era al volante della sua auto, avrebbe anche “puntato” uno degli inquilini quasi a volerlo travolgere.

Le forze dell’ordine hanno tentato diverse volte di parlare con la 43enne, ma lei si è sempre barricata in casa, rifiutando il confronto. I carabinieri hanno quindi raccolto le querele e segnalato in Procura gli episodi più gravi. Adesso è arrivato il provvedimento: la donna si trova ai domiciliari nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Santissima Trinità.

