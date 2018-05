La Giunta regionale, riunita A Villa Devoto con il presidente della Regione Francesco Pigliaru, ha fissato le date del calendario scolastico per l’anno 2018-2019. Gli studenti sardi torneranno fra i banchi il prossimo lunedì 17 settembre, mentre l’ultimo giorno sarà sabato 8 giugno 2019, per un totale di 203 giornate scolastiche. Le scuole dell’infanzia chiuderanno invece l’anno il 30 giugno 2019. Sempre su proposta dell’assessore della Pubblica Istruzione e dello Sport Giuseppe Dessena, in materia di impiantistica sportiva e abbattimento dei costi delle trasferte, è stato approvato il disegno di legge che regola i provvedimenti urgenti relativi allo sport.

L’obiettivo è quello di ridurre le spese per le società sportive che si recano nelle isole minori della Sardegna per le gare e individua al posto del Coni, come soggetti attuatori, i comuni di Carloforte e La Maddalena, ai quali è stata destinata la cifra di 45mila euro per gli anni 2018/2019. SANITÀ. La Giunta ha approvato le “Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie per il miglioramento delle attività di sorveglianza, diagnosi e controllo della tubercolosi (Tb) in Sardegna” e confermato il mandato all’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna per la realizzazione delle attività finanziate con il Piano di prevenzione 2014-2018.

Accolta anche la proposta di istituzione di un Tavolo permanente regionale come raccordo tra i soggetti che a vario titolo si adoperano per contrastare il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale attraverso misure di carattere regionale, nazionale o comunitaria. AMBIENTE – Su proposta dell’assessora Donatella Spano, la Giunta ha ripartito tra il Comune di Carbonia, la Provincia del Sud Sardegna e il Consorzio industriale provinciale di Cagliari risorse per 1,260 milioni di euro per il monitoraggio e la gestione post operativa delle discariche che si trovano a Carbonia, in località Sa Terredda, a Villasimius, in località Zimioni e a Iglesias, in località Is Candiazzus. Non sarà sottoposta all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale il rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione e ripristino ambientale della cava di inerti Sos De Bitti – Gollei Lupu, nei territori di Galtellì e Loculi.

La Giunta ha inoltre confermato alle Province le risorse per il controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e per la lotta ai roditori. La ripartizione, secondo i criteri, assegna alla Città Metropolitana Cagliari 1.192.125 euro, alla Provincia Sud Sardegna 1.091.434 euro, alla Provincia Nuoro 1.260.981 euro, alla Provincia Oristano 1.566.801 euro e alla Provincia Sassari 1.506.659 euro. BILANCIO – Nell’ambito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, necessario alla formazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2017, su proposta dell’assessore Raffaele Paci è stata approvata la variazione agli stanziamenti del bilancio e del fondo pluriennale vincolato. AGRICOLTURA – Su proposta dell’assessore Pier Luigi Caria, l’Esecutivo ha approvato il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Triei.

