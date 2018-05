Un tricolore di cinquanta metri che copre una parte del Bastione di Santa Croce. E uno striscione per bocciare le decisioni di Mattarella: “la sovranità è del popolo non dei mercati”.

È il flash mob promosso in serata a Cagliari di Fratelli d’Italia per contestare il veto da parte del Presidente della Repubblica sul nome del ministro dell’Economia, il cagliaritano Paolo Savona. “Una protesta per sottolineare che la scelta di dire no è andata oltre le sue prerogative – spiega il deputato di Fdi Salvatore Deidda – Prima Mattarella non ha dato il mandato a Salvini, poi dopo due mesi si è inventato il nome di Cottarelli”.

Il partito lancia anche a Cagliari le sue iniziative. “Una raccolta di firme per la riforma dell’elezione del capo dello Stato – ricorda Deidda – E naturalmente chiediamo le dimissioni di Mattarella”.

