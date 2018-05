Anche il Consiglio comunale dice sì a Luna Rossa: approvata nel pomeriggio dall’assemblea civica il nulla osta per l’installazione al molo Ichnusa del quartier generale del team che ha scelto Cagliari per allenarsi in vista della prossima America’s cup. Sino al 2021 potranno essere quindi utilizzate la zona esterna e interna al Terminal crociere.

In particolare all’esterno saranno sistemate due tensostrutture, una delle dimensioni di metri 30×21,80 e l’altra di 45×21,80 costituite da struttura in acciaio zincato e rivestimento con telo impermeabile. All’interno del Terminal crociere si prevede l’utilizzo di una parte del piano terra per la realizzazione di un ambiente destinato a mensa con cucina, palestra e dryer, zona relax e hospitality.

Al primo piano ci sarà l’allestimento degli uffici per i designer, la segreteria e l’amministrazione. In programma anche la realizzazione di un pontile in legno per l’ormeggio e il varo delle barche.

