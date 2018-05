In realtà il caldo non abbandonerà la nostra regione, anche se rispetto allo scorso weekend stiamo registrando un lieve calo delle temperature. Temperature che continueranno a stazionare al di sopra delle medie stagionali e che localmente potranno raggiungere o superare punte di 30°C. In questo periodo il calore si percepisce maggiormente nell’entroterra, ciò perché lungo le coste il mare ancora fresco facilita brezze rinfrescanti.

A ovest della Sardegna permane una discreta circolazione d’aria instabile, che dalla Penisola Iberica si estende sul nord Africa. Tale circolazione continuerà ad apportare un po’ di nuvolosità che giovedì potrebbe transitare in modo più convincente tant’è che potranno verificarsi anche dei piovaschi sparsi. Persino qualche sporadico acquazzone diurno nelle zone interne.

Ma il tempo, lo ripetiamo, si manterrà stabile perché governato dall’Alta Pressione e sul finire di settimana si rivedrà – o meglio – si riaffaccerà lo Scirocco. Scirocco che soffierà soprattutto sui settori meridionali dell’Isola e che nelle aree maggiormente esposte – quelle occidentali – darà luogo a una nuova impennata termica. Anche stavolta non mancheranno picchi di 33-34°C e farà caldo in tutta l’Isola.

