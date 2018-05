Il Comune di Assemini ha reso note le vie interessate dal posizionamento degli autovelox nel mese di giugno.

01/06/18 Pomeriggio dopo le 12 Str. Sestu – Assemini

05/06/18 Pomeriggio dopo le 12 C.so Africa

08/06/18 Mattina sino alle 12 C.so Asia

12/06/18 Mattina sino alle 12 Via Padova

14/06/18 Pomeriggio dopo le 12 C.so Asia

15/06/18 Pomeriggio dopo le 12 Via Coghe

19/06/18 Mattina sino alle 12 Str. Sestu – Assemini

21/06/18 Mattina sino alle 12 C.so Africa

22/06/18 Mattina sino alle 12 Via Padova

26/06/18 Pomeriggio dopo le 12 C.so Asia

27/06/18 Pomeriggio dopo le 12 C.so Africa

Commenti

comments