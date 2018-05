L’improvvisa emergenza, una bimba nata prematura che ha bisogno di un importante intervento per salvarle la vita. E così mamma Ylenia ieri è partita immediatamente in Eli-ambulanza da Cagliari all’ospedale Gemelli di Roma, lasciando il borgo Sant’Elia per stare con la piccola Eleonora. Ma il soggiorno forzato nella Capitale costa, e per la famiglia di Ylenia le spese per rimanere accanto alla loro figlia sono troppo care.

E quando tutto sembra deciso e non puoi che rassegnarti, interviene in blocco la comunità dell’intera borgata di Sant’Elia. “Aiutiamola” è il leitmotiv che da ieri circola nelle strade del quartiere. Il tam-tam tra una persona e l’altra ha lasciato spazio alla mobilitazione sul web, attraverso una raccolta fondi, con l’obiettivo di riuscire a pagare le spese dell’alloggio a Ylenia a Roma. Decine le donazioni in poche ore.

“Questa la dimostrazione che Sant’Elia non è il mucchio di luoghi comuni che ci appioppano ogni volta”, spiega una delle organizzatrici della raccolta fondi. “La solidarietà nel nostro quartiere è sentita, soprattutto per i nostri vicini in difficoltà. Aiutiamo – è l’appello lanciato – questa donna in difficoltà”.

