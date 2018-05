Manca poco all’appuntamento con le amministrative del 2018, anche se gli occhi sono puntati certamente sulle vicende nazionali di queste ultime ore.

Luigi Di Maio non trascura però gli incontri elettorali nelle piazze sarde: il leader del Movimento 5 Stelle sarà infatti il primo giugno a Iglesias e ad Assemini per sostenere gli aspiranti liste comunali.

“Di Maio – si legge sulla pagina del M5s – sarà a Iglesias per Federico Garau e ad Assemini per Sabrina Licheri, con il cuore che batte anche per Cristian Vargiu per Decimomannu e Maurizio Cossu per Macomer.

