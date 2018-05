Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli non tornerà già questa sera al Quirinale per sciogliere la riserva. Al Colle, si è appreso, Mattarella e Cottarelli hanno deciso insieme di non forzare i tempi per un eventuale governo politico.

Nel pomeriggio, anche Luigi Di Maio era salito al Colle.

“Troviamo una persona della stessa caratura dell’eccellente professor Savona” per il Tesoro con “lui che resta nella squadra di governo in un’altra posizione”, ha detto il capo politico M5S Luigi Di Maio in diretta su facebook. “E’ sbagliato dire che volevamo uscire dall’euro. M5s e Lega non hanno mai ideato l’ipotesi di un’uscita dall’euro”.

