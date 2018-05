Cagliari tra le città in lizza per le tappe di avvicinamento all’America’s Cup di vela. Lo ha annunciato Max Sirena, skipper di Luna Rossa, il team che ha scelto proprio il capoluogo sardo per prepararsi alla sfida contro New Zealand ad Auckland nel 2021.

Un test fondamentale perché in acqua scenderanno le barche praticamente pronte per la sfida finale. Si sanno già anno, 2019, e Paese, Italia. Ora si dovrà decidere la sede. Ma Cagliari sembra tra le favorite. C’è in realtà un sogno non rivelato per scaramanzia ma fatto capire in qualche modo dallo stesso Sirena: in caso di vittoria e di Luna Rossa defender la sede dell’America’s Cup potrebbe diventare proprio Cagliari. Speranze, desideri e progetti sono stati illustrati questo pomeriggio a Cagliari in un seminario, La città del vento. A maggio-giugno 2019 è previsto il varo della nuova barca.

Sirena ha svelato qualche segreto: “Sarà importante l’ala che dovrà avere le caratteristiche e i vantaggi della rigidità, ma in realtà dovrà essere più morbida”. Una barca che andrà molto veloce, ha detto Sirena. “Vogliamo vincere, con New Zealand ci sono stati anche degli ottimi rapporti professionali, ma ora siamo sfidanti e proprio in questi giorni stiamo ‘combattendo’ per definire i dettagli delle regole”.

