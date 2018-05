Un bambino di 9 anni è stato investito da un’auto guidata da un 35enne.

È capitato a Orosei, intorno alle 18 di ieri, in via Satta. Le cause secondo i carabinieri sono ancora da accertare, ma il bambino fortunatamente ha riportato solo lievi ferite.

I militari hanno comunque immediatamente chiamato i sanitari del 118 per prestare le cure al piccolo e trasportarlo al San Francesco per ulteriori accertamenti.

Commenti

comments