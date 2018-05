Il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nella località Battista e Sa Costanza.

“L’acqua – si legge in una nota – deve ritenersi non idonea per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti se non previa, prolungata bollitura per “la non rispondenza delle acque per superamento dei parametri di coliformi”.

