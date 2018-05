Enogastronomia, identità, cultura e ambiente sono i temi della manifestazione Arbatax Borgo Marinaro, inserita nel circuito Aspen “Primavera nel cuore della Sardegna” e patrocinata dal Comune di Tortolì. Sabato 2 e domenica 3 giugno le porte di Arbatax si apriranno con la bellezza, la cultura, le arti, i mestieri e le degustazioni tipiche di un borgo di pescatori divenuto negli anni meta turistica.

Saranno aperti per l’occasione cinquanta punti di ristoro che proporranno le ricette della tradizione marinaresca ponzese, legate indissolubilmente con quella locale a vocazione agropastorale. La manifestazione propone tanti eventi collaterali: esposizioni di artigianato, varie mostre fotografiche, il raduno d’auto d’epoca, i laboratori di intrattenimento per bambini, reading letterari e infine le visite guidate al parco naturalistico Bellavista, al Faro e al Teleposto meteo.

Ci sarà inoltre un tour alla scoperta dei murales del porto e, novità di quest’anno il Palio Remiero, una sfida tra equipaggi su imbarcazioni da 8,5 metri nelle acque antistanti il molo di Levante del porto. “Arbatax ospiterà una delle manifestazioni fiore all’occhiello della nostra cittadina, che con gli anni è diventata un appuntamento immancabile – commenta l’assessora al Turismo, Loredana Secci – Ancora una volta il borgo sarà vestito a festa e metterà in mostra le sue grandi bellezze. Seguendo i criteri green che ispirano l’iniziativa, invitiamo i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici messi a disposizione per l’intero fine settimana”.

“Fra i nostri obiettivi per questa manifestazione, c’è quello di contribuire a far conoscere Arbatax oltre i confini regionali, mirando a destagionalizzare il turismo – aggiunge Matteo Musella, presidente dell’Associazione Vele Corsare che coordina la manifestazione -. Un evento per cui si è creato un grande spirito di collaborazione tra i tanti volontari, associazioni e privati coinvolti nella manifestazione, dove ognuno ha dato il suo prezioso contributo”.

