La Sogeaal, società che gestisce l’aeroporto di Alghero, ha stimato un traffico di 26mila passeggeri in vista del ponte del 2 giugno. Da ieri a domenica prossima è previsto un incremento significativo grazie soprattutto all’avvio delle nuove rotte per Barcellona, operata da Vueling, Berlino e Londra, con Easyjet, Maastricht e Amsterdam, coperte da Corendon, e Madrid, raggiungibile con Volotea.

I collegamenti internazionali, passando dai 50 del 2017 ai 64 di quest’anno, registrano un incremento del 28%, permettendo di stimare un aumento dei passeggeri internazionali del 23%. Buone anche le proiezioni per maggio, con un’aspettativa di oltre 125mila e 400 passeggeri e un incremento del 6% rispetto all’anno scorso. “Questi numeri saranno certamente confermati e superati a consuntivo”, afferma il direttore generale di Sogeaal, Mario Peralda, per il quale gli incrementi “sono effetto dei nuovi collegamenti attivati con partner consolidati, come EasyJet e Volotea, e con nuovi vettori, come Vueling e Corendon”.

Secondo il general manager, “l’ampliamento dell’offerta è reso possibile dal lavoro che la società ha portato avanti insieme agli stakeholder del territorio, sfruttando le opportunità delle politiche di destinazione varate dall’assessorato regionale del Turismo”. Una risposta indiretta, ma non troppo, alle dichiarazioni del vice capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Marco Tedde, che commentando i dati di Assaeroporti aveva parlato proprio oggi in termini negativi delle azioni condotte dal governo regionale per lo scalo algherese.

