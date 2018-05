Pugno di ferro della Polizia locale contro i reati ambientali in città e nell’hinterland di Sassari. Dall’inizio dell’anno i vigili urbani, coordinati dal comandante Gianni Serra, hanno affibbiato 50mila euro di multe per violazioni delle norme sul conferimento dei rifiuti.

Le sanzioni, spesso su segnalazione dei cittadini, sono state comminate in gran parte ad attività commerciali e ristoranti che conferivano rifiuti non differenziandoli o gettando l’umido in buste di plastica. Proprio il contributo dei cittadini sta diventando sempre più fondamentale per contrastare le violazioni in materia ambientale.

“E’ importante poter contare su 127mila sentinelle della legalità che osservano ovunque, non solo chi non rispetta le regole sulle modalità del conferimento dei rifiuti domestici, ma anche utenze commerciali e pubblici esercizi”, commentano dalla Polizia locale del Comune di Sassari. Decisivo anche il contributo straordinario che la compagnia barracellare sta offrendo alla Polizia locale nella lotta al degrado ambientale.

