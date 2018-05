Condizioni meteo perfette hanno accolto oggi nelle acque di Porto Cervo i velisti impegnati nella prima giornata dell’Audi Sailing Champions League, evento per squadre di club organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la Sailing Champions League e con il supporto del Title sponsor Audi e il Technical partner Quantum Sails.

La prima delle due semifinali ha preso il via con un leggero vento di maestrale tra i 9 e 12 nodi; condizioni ideali per i J/70 dello YCCS a bordo dei quali i 22 team in rappresentanza di altrettanti yacht club da 13 nazioni hanno effettuato i primi tre “voli” completi. Al comando della classifica provvisoria si trova il team femminile del Royal Danish Yacht Club seguito dai finlandesi dell’ASS e i tedeschi del SMCU. La prima semifinale della SAILING Champions League si concluderà domenica 3 giugno e selezionerà i primi 15 equipaggi che prenderanno parte alla finale organizzata dal Segel Club di St. Moritz, in Svizzera, dal 30 agosto al 2 settembre.

La seconda semifinale per selezionare gli altri 15 equipaggi sarà ospitata dal St. Petersburg Yacht Club, in Russia dal 3 al 6 agosto. Gli equipaggi sono arrivati a Porto Cervo da ogni angolo d’Europa: per la prima volta è presente la Slovenia rappresentata dallo JK Aurora e il contingente più numeroso proviene dai paesi nordici e dell’Europa centrale. Per l’Italia sono presenti il Circolo della Vela Bari – timoniere Simone Ferrarese, autore di un primo e un secondo posto ma incappato in un OCS – e la Società Canottieri Salò con Pietro Corbucci alla guida del team.

