È stato trasferito nella camera mortuaria di Sinnai il cadavere di Luca Paulis, 27 anni, scoperto nel pomeriggio vicino ad una stradina di campagna a Maracalagonis.

Il medico legale Roberto Demontis dovrà eseguire un esame della salma per stabilire, se possibile, le cause della morte. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza, ma i carabinieri della Compagnia di Quartu non escludono alcuna ipotesi. A quanto pare non si avevano più notizie del giovane da ieri.

Sul posto insieme ai militari di Quartu stanno lavorando anche quelli del Reparto operativo del Comando provinciale che si stanno occupando dei rilievi e di ricostruire le ultime ore di vita del 27enne.

