Il pubblico ministero Stefano Rocco Fava ha chiesto il rinvio a giudizio per 11 indagati nell’inchiesta della Procura di Roma sulle presunte aste pilotate che ha scosso il tribunale di Tempio e che vede tra i coinvolti anche sei magistrati. La vicenda riguarda, in particolare, la vendita all’asta di una villa in Costa Smeralda, a Baia Sardinia.

Secondo quanto riporta il quotidiano di Sassari, La Nuova Sardegna, la richiesta è stata già depositata nella cancelleria del gip del tribunale di Roma, ma ancora non è stata fissata la data dell’udienza preliminare. Tra i magistrati anche la presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Gemma Cucca, che ha ricoperto l’incarico di presidente del tribunale di Tempio.

Gli altri indagati sono il giudice delle esecuzioni del tribunale di Tempio Alessandro Di Giacomo (già sospeso per un anno), i magistrati Andrea Schirra e Chiara Mazzaroppi, Francesco Mazzaroppi, ex presidente della Corte d’appello di Sassari e padre di Chiara Mazzaroppi, il giudice Elisabetta Carta, già interdetta dal servizio per sei mesi, gli avvocati olbiesi Tomasina Amadori e Giuliano Frau, l’ingegnere di Olbia, Ermanno Giua, autore di una consulenza tecnica sull’immobile, e due cancellieri.

