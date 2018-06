Non è ancora terminata l’autopsia sul cadavere di Giuseppe Secci, 65 anni, l’operaio forestale il cui corpo è stato trovato ieri pomeriggio nelle campagne di Villaputzu.

Il medico legale Roberto Demontis sta eseguendo tutti gli accertamenti per stabilire con precisione le cause del decesso. L’ipotesi più avvalorata, al momento, è quella di un incidente: l’uomo infatti aveva una ferita riconducibile forse a una caduta, ma non si escludono eventuali altre ipotesi. Bisognerà quindi attendere la conclusione degli esami per avere un quadro completo. L’uomo era uscito di casa mercoledì per andare al lavoro, ma non si era presentato.

Non vedendolo tornare a casa ieri mattina i familiari ne hanno denunciato la scomparsa e sono scattate le ricerche che hanno visto impegnati i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari. Il cadavere è stato scoperto nel terreno della famiglia Secci non troppo distante dall’abitazione.

Commenti

comments