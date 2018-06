Partenza con il botto per le crociere a Cagliari a giugno. Saranno trenta giorni da record: nel capoluogo sardo arriveranno quasi 20.000 turisti. Un esempio per tutti: il 4 e 5 giugno arriveranno nel capoluogo quattro navi. Si inizia lunedì 4 con Aida Stella, nave della Compagnia Aida Cruises, brand tedesco di Carnival Corporation, e la Pan Orama II.

Aida Stella, che batte bandiera italiana, arriverà alle 13 con i suoi 2.500 passeggeri e gli oltre 600 membri dell’equipaggio, per ripartire alle 20. Il motoveliero di lusso Pan Orama II, invece, arriverà alle 14: si fermerà fino al giorno seguente per effettuare operazioni di homeport, cioè lo sbarco e l’imbarco di tutti i suoi passeggeri inglesi, il cui transito da e per Londra sarà agevolato dai voli diretti presenti all’aeroporto di Cagliari – Elmas. Qui, ad attendere i nuovi ospiti ci sarà un meeting point dedicato, allestito dalla Cagliari Cruise Port per dare ai crocieristi in arrivo non solo il benvenuto in città, ma anche per offrire la necessaria assistenza nelle operazioni.

Martedì sarà la giornata più movimentata, con tre navi contemporaneamente in porto: la stessa Pan Orama II, che partirà alle 17 dopo aver imbarcato i nuovi passeggeri, la MSC Divina (con i suoi 4.000 passeggeri ed i 1.300 membri dell’equipaggio) e la Queen Elisabeth, della prestigiosa compagnia inglese Cunard Line (2.000 passeggeri e circa 1.000 membri dell’equipaggio). Da mercoledì in poi sono attese, una dopo l’altra, le navi Oriana (1.700 passeggeri e circa 700 membri dell’equipaggio) e Costa Diadema (4.250 passeggeri e circa 1.250 membri dell’equipaggio).

A coronamento della settimana ci sarà l’approdo, previsto per sabato 9, della nave Ocean Dream, anche nota come “Peace Boat”, dal nome dell’organizzazione internazionale non governativa e no-profit con sede in Giappone, impegnata per promuovere la pace, i diritti umani, lo sviluppo equo e sostenibile e il rispetto per l’ambiente.

