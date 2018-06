Nella mattinata di ieri, giovedì 31 maggio, a Ulassai, sulla s.p.n. 13, un turista tedesco alla guida di una moto Ducati, diretto a Perdasdefogu, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo cadendo sul manto stradale e andando a sbattere con un’auto che proveniva dal senso opposto, con alla guida una turista svizzera 63enne.

Sul posto sono intervenuti militari di Jerzu per i rilievi e un’ambulanza per i soccorsi del centauro tedesco in quanto lievemente ferito.

Commenti

comments