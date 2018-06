Tutto pronto a Cagliari per la tappa italiana del circuito mondiale World Cup di Triathlon – ITU Triathlon World Cup – su distanza sprint (750 metri di nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa). Sarà una giornata di gare di alto livello con 65 atleti per la categoria uomini e 49 per la categoria donne provenienti da 34 Nazioni di tutti i continenti.

La partenza della prova nuoto si svilupperà nelle acque del molo Ichnusa, nel porto cittadino, dove saranno allestiti anche la zona di transizione e l’arrivo; il percorso ciclistico si articolerà in uno scenario suggestivo che porterà gli atleti nel cuore della città storica lungo un tracciato con altimetrie che ricordano altri storici campi di gara; mentre la frazione podistica si svolgerà ricalcando in parte il percorso ciclistico cittadino. Partenza alle 12:30 dal Molo Ichnusa con lo start della gara femminile, cui seguirà alle 14:30 il girone maschile. Tredici quest’anno gli azzurri in gara. Tra le donne spicca il nome di Alice Betto, in compagnia di Verena Steinhauser, nona ad Astana, Giorgia Priarone, Ilaria Zane, Alessia Orla ed Elena Maria Petrini.

Per la squadra maschile Delian Stateff, Matthias Steinwandter, Massimo De Ponti, Davide Uccellari, Gregory Barnaby, Gianluca Pozzatti e Dario Chitti. Mentre per il panorama internazionale in gara il britannico Alex Yee, che torna in Italia quest’anno ed è reduce dal Grand Prix all’Idroscalo, l’israeliano Shachar Sagiv, i francesi Raoul Shaw e Rapahel Montoya e lo spagnolo Antonio Serrat Seoane. Per le donne l’australiana Emma Jeffcoat, già a segno due volte in Coppa del Mondo quest’anno, l’americana Taylor Spivey, diverse volte a podio in World Cup e World Series, e Vanessa Fernandez, portoghese, argento olimpico a Pechino 2008.

