Volevano rubargli la bicicletta e i soldi e per questo lo hanno dapprima picchiato e poi, vista la resistenza della vittima, uno dei due aggressori ha tentato di farlo finire sotto un treno.

Il fatto è avvenuto alla stazione ferroviaria di Crema (Cremona) dove l’aggressione a un senegalese da parte di due uomini di colore è stata ripresa dalle telecamere.

E proprio grazie alle immagini registrate che i poliziotti sono riusciti a rintracciare e arrestare un nigeriano, autore non solo dell’aggressione ma anche del tentativo di far finire la vittima con la testa contro il convoglio in transito.

