Multe salate in questi giorni per gli autisti indisciplinati di Cagliari.

Anche in questi ultimi giorni gli agenti della polizia municipale in bicicletta hanno percorso le piste ciclabili cittadine e, pur notando una buona percorribilità, hanno sanzionato diversi automobilisti che non hanno rispettato la segnaletica occupando, come dimostrano le foto fornite dagli agenti, anche l’area delle piste ciclabili.

I controlli verranno intensificati

