Inizia un nuovo capitolo per il mondo sportivo cagliaritano: nel quartiere di Monte Mixi riapre l’ex Palaboxe con un ring, un tatami, nuovi spogliatoi, bagni, locali deposito, uffici e segreteria.

Il tutto in circa mille metri quadrati di superficie. Di “fruttuosa sinergia fra Comune e federazioni sportive”, ha parlato, al taglio del nastro, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda. “L’impianto è un ulteriore importante tassello per la realizzazione di quello che sarà il Villaggio dello Sport, nel triangolo via Rockefeller, viale Campioni D’Italia, via Pessagno”. “Dal progetto alla fine dei lavori è trascorso appena un anno e mezzo – ha sottolineato l’assessore allo Sport, Yuri Marcialis – e con un investimento complessivo di circa 1,3 milioni di euro, la nuova palestra multidisciplinare è un esempio di concretezza e ambizione”.

Al taglio del nastro hanno partecipato cittadini, amministratori e rappresentanti delle federazioni sportive nazionali di pugilato, arti marziali e del Coni, oltre a campioni come Tonino Puddu, Franco Udella e Paoletto Vacca.

