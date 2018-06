Stop al trasferimento immediato delle infrastrutture del servizio idrico-fognario e depurative dal Consorzio industriale di Macomer ad Abbanoa.

Dopo le polemiche sulle nuove tariffe per l’uso dell’acqua potabile che sarebbero state applicate dal gestore alle aziende che operano nella zona industriale, il Comitato esecutivo di Egas ha incontrato i vertici Abbanoa e, a seguito delle interlocuzioni, ha deciso di differire la data il passaggio di consegne dall’1 giugno all’1 novembre 2018. Cinque mesi che serviranno per completare le attività in itinere. Sono attualmente in programma, infatti, diversi interventi per la riqualificazione funzionale delle infrastrutture idrico-fognarie e del depuratore.

Inoltre l’Ente di governo della risorsa idrica in Sardegna sottolinea che si valuterà “la tariffa da applicarsi a ciascun settore, la tipologia di utenza e si terrà conto del valore aggiunto che l’applicazione di una tariffa ottimale potrebbe indurre allo sviluppo del settore interessato”. Nell’incontro tra Egas e Abbanoa è emerso anche che alle utenze regolari, già attive nel Consorzio, “all’atto del transito non sarà richiesto il pagamento di nuovi oneri di allaccio trattandosi di successione in diritto nel servizio di somministrazione”.

