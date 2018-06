La Giunta comunale di Monserrato cade sul bilancio. E non c’è più niente da fare: a casa il sindaco Tomaso Locci, ora arriverà il commissario.

La svolta è arrivata questo pomeriggio in Municipio, quando il documento contabile è approdato in Aula: non c’erano i voti sufficienti per l’approvazione. Non proprio un fulmine a ciel sereno: il sindaco, infatti, si era dimesso alla vigilia di Pasqua. Una crisi politica poi rientrata con la revoca entro i venti giorni successivi. Locci è tornato al ponte di comando. Ma evidentemente nella maggioranza c’era ancora qualche problema. Saltato fuori questo pomeriggio in aula: questa volta senza possibilità di appello.

