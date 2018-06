“È costato quasi 6 milioni di euro il sistema Siris che Abbanoa ha acquistato nel 2011 per la rilevazione dei consumi e la fatturazione. Un progetto che fino al 2016 sembrava aver prodotto i risultati attesi, certificati in bilancio anche dall’amministratore e dal Collegio Sindacale di Abbanoa. Improvvisamente però, proprio a partire dal 2016, il gestore unico ingaggia un contenzioso con le aziende che avevano fornito il sistema informativo per tutta una serie di criticità che lo rendono inutilizzabile”.

Lo sostiene il vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Marco Tedde che ha presentato un0interrogazione al presidente Pigliaru. “In un ordine di servizio del 15 maggio scorso – rivela Tedde – il direttore Generale di Abbanoa confessa, infatti, che il nuovo sistema informativo di Abbanoa presenta criticità e informa il personale del ritorno al sistema di rilevazione e fatturazione utilizzato prima del 2011”. “Un dietrofront inaspettato – prosegue l’ex sindaco di Alghero – e destinato a generare altre spese a carico degli utenti sardi per pagare le spese legali derivanti dai contenziosi avviati da Abbanoa, i cui esiti sono difficilmente immaginabili”.

